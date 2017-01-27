Задачами информационно-аналитического канала с момента его появления является донесение объективной и достоверной информации о событиях в России и мире и происходящих в обществе процессах, консолидация мусульманской уммы России, выявление случаев дискриминации по религиозным и национальным признакам, защита прав верующих.

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Материалы, публикуемые на «Ансар.Ru», рассчитаны на самую широкую аудиторию. Сайт освещает как собственно религиозную, так и политическую, экономическую, культурную, общественную жизнь мусульман России и зарубежья. Одной из наиболее актуальных тем, которые находят место на страницах "Ансар.Ru", является развитие исламской банковской сферы, исламских финансов и халяль-индустрии.