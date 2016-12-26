Задачами информационно-аналитического канала с момента его появления является донесение объективной и достоверной информации о событиях в России и мире и происходящих в обществе процессах, консолидация мусульманской уммы России, выявление случаев дискриминации по религиозным и национальным признакам, защита прав верующих.
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А насколько легитимно такое поверье?
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Muammar: Саддам для Ирака был точкой сборки, при котором это было одно из самых процветающих государств региона, он сумел собрать воедино такие элементы,...10 лет со дня казни Саддама Хусейна
МУСА : ): "..А пороки совершает не праздник, а не воздержанный человек..." - звучит лживо. Для нас мусульман пить спиртное - харам и точка!Скромность – часть Ислама
"..А...
Е Д И Н О Б О Ж Н И К: Каждый собирается в меру своей культуры, и имеет на это право.Скромность – часть Ислама
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А пороки совершает не праздник, а не воздержанный человек. Так...