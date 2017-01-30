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Прямой путь
ОПРОС: Замуж за мусульманина? (Видео)
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smr: Прокурор зато не холоп Трампа как наши холопы Путина.Генпрокурора США уволили за несогласие в мусульманском вопросе
smr: Пусть ассимилируются без ассимиляции те, кто привык жить по канадски, например.Кто устроил бойню в мечети?
smr: Конечно, в Палестине живут люди, привыкшие погибать, а в Канаде привыкшие к комфорту.Кто устроил бойню в мечети?
100: Кстати, обратил внимание на фото и видео доски почёта в Белозерьевской школе. 27 отличников. Из них 18 - девочки, из которых 17 носят хиджаб.Новый скандал в Мордовии. Чиновники требуют от учителей снять платки