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๑◄☺Caucasus☺►๑: Русскомирники совсем разошлись. Вы бы своей конституции следовали, а не сочиняли свою конституцию другим странамЛавров: проект конституции Сирии - это лишь предложение
๑◄☺Caucasus☺►๑: Первый канал подключился к антиплаточной истерии в мордовии. Рано или поздно они должны были подключиться. Получилось все как всегда. Сначала...Новый скандал в Мордовии. Чиновники требуют от учителей снять платки
Е Д И Н О Б О Ж Н И К: Молодец, 100! Можешь, когда о Боге вспоминаешь!Новый скандал в Мордовии. Чиновники требуют от учителей снять платки
А касаемо статьи и темы хиджабов, то эти трения результат отсутствия исчерпывающих законов....
100: Ещё по теме. Человек провёл определённый анализ. Несколько своеобразный, статья сырая, но читается неплохо.Новый скандал в Мордовии. Чиновники требуют от учителей снять платки
Особенно доставила позиция...
100: Статья адвоката Дагира Хасавова после оставления приговора в силе:Имам хасавюртской мечети приговорен к пяти годам заключения
http://kavpolit.com/articles/reshenie_v_otnoshenii_imama_iz_hasavjurta_diskrimi-31434/
Оттуда:
"Эксперт...
100: Большая статья Максима Шевченко на Кавполите. Жёстко.Новый скандал в Мордовии. Чиновники требуют от учителей снять платки
http://kavpolit.com/articles/olga_vasileva_horoshij_ministr_no_v_dannom_sluchae-31415/