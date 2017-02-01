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Юные прихожане показали класс в поэтическом марафоне (Видео)

Дети готовы откликаться на инициативу взрослых

3 февраля 0 65

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Юные прихожане показали класс в поэтическом марафоне

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