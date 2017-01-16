Первым делом адвокат посетил гетто для беженцев
Прямой путь
Пустопорожние разговоры – опасность для вечной жизни
Людям всегда есть что сказать – даже о том, что их совершенно не касается
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Фидарис: Это вторая публикация, посвященная юбилею М.Ш. Шаймиева, но почему-то форумчане выражают полное равнодушие, судя по отсутствию постов и малому...Первого президента Татарстана поздравили с юбилеем
Muammar: ага, и со своими "рабами"))Военные помогут сменить власть в исламской республике
Allahu Akbar!: Кизяк - это твой интеллектуальный уровень, бедолага. Купи мозгов для пересадки. Хотя бы бараньих. )))Военные помогут сменить власть в исламской республике
Е Д И Н О Б О Ж Н И К: Греки со своими городами полисами были впереди планеты всей. За тысячу лет до "исламской конституции".Военные помогут сменить власть в исламской республике
Muammar: нравится это псевдоединобожникам или нет, но факт остается фактом, первая конституция в мире написана пророком Мухаммадом (мир ему), который...Военные помогут сменить власть в исламской республике
Е Д И Н О Б О Ж Н И К: По слухам он и писать то не умел, а то, что ты называешь конституцией, это инструкция по процветанию его семьи и уничтожению других. К конституции...Военные помогут сменить власть в исламской республике