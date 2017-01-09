Верующих поздравили местные власти, единоверцы из разных регионов России
Прямой путь
Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы
"Подготовительная работа была завершена аккурат к началу рабочего года"
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Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы
"Подготовительная работа была завершена аккурат к началу рабочего года"
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smr: /нежели у деликатных евреев./Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы
Вот боеприпас Dime очень деликатный, вызывает гаранированные ампутации у пострадавших.
smr: /которые подстрекали третьи стороны, в особенности – британские раджи./Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы
Англичанка гадила без остановки?
smr: Надо готовить общественное мнение к различным вариантам развития событий.«Исламское НАТО» возглавит пакистанский генерал
Сообщение на одном из сайтов про ИГИЛ.
/Есть такое...
Е Д И Н О Б О Ж Н И К: Надо уточнить, что в 1942 году были взаимные погромы, а земля Бирмы была под охвачена Буддизмом ещё за 500 лет до появления ислама. Так чья это...Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы
100: Я ведь предупреждал тебя, цифропустобола, что цифровые, а по сути пустопорожние манипуляции до добра не доведут. Вот и нынче ты раз за разом...Сатирик-мусульманин вскрывает острые проблемы с помощью юмора
100: Если вопит сама ООН и вопят десятки стран, то это уже не вопли. Для "крутого" раба цифр я уже приводил, кажется, примеры того, чем придётся...Мурад Мусаев встанет на защиту угнетаемых мусульман Мьянмы