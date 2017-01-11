Солидарность

Прямой путь

Ответ муфтия Аширова учителям Мордовии

"Кажется, вполне очевидным, что право выбора одежды мусульманками не должно подлежать обсуждению"

16 января 0 77

Прямой путь

Обращение первого муфтия Республики Татарстан

В редакцию Ансар.Ru поступило письмо

14 января 3 966

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Аят Корана представлен на художественной выставке

Первые уроки для будущих чемпионов

ОПРОС: Кредиты

Влияние Ислама на татарских князей

Где самые умные прихожане?

РУЧЕЁК ЗНАНИЙ: История о праведнике

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