"Кажется, вполне очевидным, что право выбора одежды мусульманками не должно подлежать обсуждению"
Прямой путь
Обращение первого муфтия Республики Татарстан
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100: Субханаллах! Аллаху Акбар!Преподаватели мордовской школы обратились к муфтию Аширову
Аллах Справедливый и нет от Него несправедливости ни для кого!
Спасибо за информацию, брат! Молюсь за тебя,...
Серёга: И как то никто не спорит. Что боитесь, если прокомментируете, то ваши хозяева перестанут вас финансировать?Правительству "до лампочки" дискриминация мусульман на рынке труда
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Серёга: "А кто будет препятствовать этой борьбе с терроризмом и экстремизмом, независимо он имам, мухтасиб или муфтий — будет пособником терроризма...Обращение первого муфтия Республики Татарстан
Серёга: А вопрос к Аширову остался. Зачем ему это? В чужой монастырь, на чужой территории со своим уставом прется.Преподаватели мордовской школы обратились к муфтию Аширову
Серёга: Халида! У тебя с психикой все нормально? Коллекционируешь извращения или практикуешь?Преподаватели мордовской школы обратились к муфтию Аширову
Серёга: БиккиНяшка! Ты что куришь там? Прёт тебя не по детски прямо.Преподаватели мордовской школы обратились к муфтию Аширову
Когда ты на Ансаре начинаешь быть многоликим анусом это понятно. Но почему...